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بورل: تم تدمير قرى في جنوب لبنان بالكامل الى جانب الغارات على بيروت

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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