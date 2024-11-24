الكيان المحتل يواجه صعوبات في تحديد خطوات حزب الله المقبلة

العالم ـ فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جزءاً من كبار المسؤولين الجدد الذين حلّوا محل القادة الذين استشهدوا في حزب الله غير معروفين لدى الاستخبارات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: "الحقيقة التي يجب أن تقال هو أن الجنود الإسرائيليين يقتلون في كل من لبنان وغزة من أجل لا شيء".

ففي اليوم الـ 63 للعدوان "الاسرائيلي" على لبنان، وفي وقت يرتكب فيه العدو الاسرائيلي أبشع المجازر بحق المدنيين جنوباً وبقاعاً، مع استمرار استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على أكثر من محور مكبدين الأخيرة خسائر يومية كبرى.