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بورل: على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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