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بورل: رفضت حكومة نتنياهو مقترح وقف اطلاق النار رغم موافقة الجميع عليه

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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