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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في يرؤونبالجليل الغربي

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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