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سقوط 10 إصابات في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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