حزب الله يقصف "تل أبيب الكبرى" وحيفا بعشرات الصواريخ

العالم _ فلسطين

يوجه حزب الله منذ صباح اليوم الأحد، عملية إطلاق صاروخي واسع، استهدف بها شمال ووسط فلسطين المحتلة، في إطار المواجهة المستمرة بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال.

وفي ساعات الظهيرة، أطلق حزب الله رشقة صاروخية قوامها 10 صواريخ، طالت وسط فلسطين المحتلة، وتحديداً مدينة "تل أبيب الكبرى"، وضواحيها.

ووثقت وسائل إعلام عبرية، مشاهد سقوط الصواريخ بشكلٍ مباشر على مباني في المدينة، وضاحية "بيتاح تكفا" شرق تل أبيب، إضافة لضاحية "رامات غان"، فيما ذكرت منصات المستوطنين وقوع 6 إصابات جراء القصف الصاروخي، إضافة لدمار واسع واحتراق مركبات.

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