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حزب الله:مجاهدونا إستهدفوا قاعدة غليلوت بضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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