شاهد وصول مساعدات الشعب الإيراني لأهالي قطاع غزة المحاصرين

العالم – خاص بالعالم

وقال مسؤول في الحملة:"هذه الحملة التي اطلقها الشعب الإيراني"ايران همدل""ايران المتعاطفة"استقطبت جميع شرائح الشعب الايراني حيث قاموا بجمع التبرعات لصالح اخوانهم لتقديمها ليست كمساعدة بل كهدية من الشعب الايراني المسلم لإخوانه من الشعب الفلسطيني المظلوم والمكلوم الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية لأكثر من عام، ودخلنا في العام الثاني وهذه الحملة لها مسارات متعددة تقوم عليها جمعية "ايران هامدل" في قطاع غزة".

حملة ايران 'هامدل' استهدفت كافة اطياف الشعب الغزي وركزت على توفير الخيام للنازحين وتكيات الطعام ومستلزمات الاطفال من الحليب والحفاضات في ظل شحها وغلاء اسعارها بسبب منع دخول شاحنات المساعدات والبضاعة للقطاع من قبل الاحتلال.



“في ظل استمرار الأزمات، يبقى التضامن بين الشعب الإيراني والفلسطيني رسالة أمل تعبر عن أن الإنسانية قادرة دائما على التغلب على المحن.

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