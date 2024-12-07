نتائج الجلسة الإستثنائية التي عقدتها حكومة تصريف الأعمال في صور اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

في جلسة استثنائية بعد وقف اطلاق النار ، عقدت حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي وحضور ستة عشر وزيرا بالاضافة الى قائد الجيش جوزف عون جلسة لها في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور جنوب لبنان بحثت خلالها بآلية تطبيق لقرار 1701 بالاضافة الى خطة عمل الحكومة بعد العدوان الاسرائيلي لا سيما عودة النازحين الى قراهم وتامين ما يلزم فيما يتعلق باعادة الاعمار وبناء البنى التحتية وتدعيم صمود الجنوبيين في قراهم .



وقال زياد مكاري وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال : وافق مجلس الوزراء على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وبدأ الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب ،في جلسة اليوم وافقنا على مشروع قانون يرمي إلى إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب".

الجلسة مثلت تحديا للاحتلال الاسرائيلي في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار واعتداءاته على القرى والمواطنين دون حسيب او رقيب .

هذه الجلسة تأتي عشية اجتماع لجنة المراقبة الدولية بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي اسفر عن استشهاد اكثر من اربعة الاف مواطن وجرح خمسة عشر اخرين.

كما ودمرت الة الحرب الاسرائيلية الاف المنازل والابنية والمحال التحارية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية فيما تكبد الاحتلال مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الدبابات والاليات العسكرية

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