الإحتلال يصادق على أضخم المخططات الإستيطانية جنوب القدس المحتلة

العالم – خاص بالعالم

وقال خليل التفكجي مدير مراكز الخرائط ببيت المشرق:" ما يجري في القدس الآن هي عملية بناء من اجل تثبيت السيطرة على الحيز، وثانيا التغيير الديموغرافي لصالح الاسرائيلي والمصادقة على هذه المشاريع سواء كانت بالشمال أو في المنطقة الجنوبية أو الجنوبية الغربية تأتي ضمن السياق العام، بمعنى ان القدس في المستقبل لا يمكن تقسيمها مرة أخرى بل إلى شرقها وغربها تحت السيطرة الاسرائيلية وبناء المؤسسات السيادية في القدس الشرقية في هذا الاطار".



وتعد المصادفة رسميا على تنفيذ تلك المخطاطات الاستيطانية من قبل حكومة الاحتلال يأتي وفق مخطط ابتلاع ما تبقى من أراضي المقدسيين للتضيق عليهم ومحاصرتهم نحو التهجير وأفراغ المدينة المقدسة.



وقال سعيد يقين وكيل وزارة شؤون القدس أنها تعطي فيه الضوء الأخضر لبناء الآلاف من الوحدات السكنية فانها تمنع البناء في القدس العربية، وكل ذلك يهدف الى خرق ترحيل متدرج للفلسطينيين من مدينة القدس.



وتعمل سلطات الاحتلال بكافة أذرعها نحو التغير الديمغرافي وعزل الاحياء المقدسية التاريخية عن قلب المدينة المقدسة واستحداث أحياء يهودية استيطانية بدلا منها.

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