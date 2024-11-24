الحرب الروسية مع أوكرنيا ستدخل في منعطف جديد.. لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

في الجهة المقابلة، قال أليكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الروسية إنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك احتمالا واردا لانتهاء الحرب بين بلاده وروسيا العام المقبل حسب تعبيره.

وذكر زيلينسكي في محادثة مع ممثلين من الأعلام الأجنبي ان الحرب قد تقف عندما ترغب روسيا في إنهائها او عندما تتخذ الولايات المتحدة موقفا أقوى حسب تعبيره.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتطلع الى سماع مقترحات حول إنهاء الحرب من الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.

وعلى صعيد التوتر بين روسيا والغرب، انضمت فرنسا إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في قرار السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قال إن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ الفرنسية طويلة المدى ضد روسيا في إطار الدفاع المشروع وفق تعبيره.

وأوضح بارو في تصريحات صحفية، أنه لا توجد 'خطوط حمر' لدى فرنسا فيما يتعلق بدعمها لأوكرانيا، كما لم يستبعد بارو إمكانية مشاركة جنود فرنسيين في الحرب الأوكرانية.

هذا وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن استخدام أوكرانيا لأول مرة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز 'ستورم شادو'البريطانية و'أتاكمز' الأميركية في عمق الأراضي الروسية، مما يدخل الحرب في منعطف جديد، خاصة أن موسكو كانت حذرت من هذه الخطوة وهددت بالرد القوي.

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