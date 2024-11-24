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رغم العدوان والدّمار.. أطفال غزة يصرّون على التعلّم وسط الأنقاض

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

إصرار الغزيين على استمرار العملية التعليمية على الرغم من المعاناة والمعيقات في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع في بقايا صف دارسي مدمّر ضمن مدرسة تعليمية دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج ومدروس.

العالم خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم بين ركام مدرسة تعليمية دمرها جيش الإحتلال الاسرائيلي بهدف تجهيل الجيل وقتل الوعي لدى الطلاب والأطفال الفلسطينيين في الشارع الغزي، لكن الإصرار لدى الفلسطينيين والطلبة لم يتوقف على استمرار الوسيلة التعليمية رغم الدمار في تلك المدرسة.

وأشار مراسل العالم محمد أبو عبيد من خان يونس في مكان المدرسة المدمرة إلى بقايا صف دراسي دمرّه جيش الإحتلال الاسرائيلي والذي يتواجد به أطفال وطلبة فلسطينيين لاستمرار العملية التعليمية رغم الخطورة التي يواجهونها بعد ان تحولت هذه الصفوف الى أماكن إيواء للنازحين الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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