شاهد.. صواريخ ومسيّرات حزب الله ترسل4 ملايين إسرائيلي للملاجئ

العالم – خاص بالعالم

يوم وصفه كيان الاحتلال الاسرائيلي بإعلامه ومستوطنيه ومسؤوليه بأنه أكثر الأيام كثافة وقوة في إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان منذ بداية الحرب وأشد أيام نيران حزب الله وكأن الأخير لم يتضرر وبدأ للتو في إظهار بعض من قدراته الحقيقية .



أربعة مليون مستوطن بمن فيهم جنود وعسكريون هرعوا الى الملاجئ.. وقوع إصابات.. تدمير عشرات المباني والمركبات وانقطاع الكهرباء في عشرات المدن والمستوطنات وتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب وغيرها الكثير من فعل الصواريخ والمسيرات النوعية التي ثبتت معادلة النار بالنار وتل أبيب مقابل بيروت.



المقاومة الاسلامية في لبنان أعلنت أنها شنت وللمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة أشدود البحرية التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كلم وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي مدينة تل أبيب.



وبعملية مركبة بالصواريخ والمسيرات النوعية استهدفت المقاومة هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب محققة إصابة مباشرة.



كذلك كشفت المقاومة عن استهدافها منذ يومين قاعدة بلماخيم جنوبي مدينة تل أبيب وهي قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية ومركز أبحاث عسكري ومنظومة حيتس للدفاع الجوي والصاروخي.



وفيما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على غرفة عمليات لجيش الاحتلال في مستوطنة المطلة استهدفت بصليات صاروخية مستوطنات كفار بلوم ومعالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت كرم بن زمرا ويرؤون وسعسع وعمير وميرون ومدينة صفد المحتلة.



كما قصفت المقاومة قاعدتي بيريا للدفاع الجوي والصاروخي شمال شرق مدينة صفد وشراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وثكنة دوفيف ومرابض مدفعية الاحتلال في مستوطنة ديشون وتجمعات للقوات في مستوطنتي كريات شمونة والمنارة.



أما عند الحدود اللبنانبة الجنوبية فواصل رجال المقاومة تصديهم لمحاولات تقدم جيش الاحتلال وتوغله مستهدفين تجمعات قواته وآلياتهم في مختلف المحاور واستهدفوا لمرات تجمعات لقوات جيش الاحتلال شرقي مدينة الخيام.

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