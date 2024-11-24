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بيان هام للمقاومة اللبنانية حول الضربات على "تل أبيب" وحيفا ونهاريا

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تعليقا على الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت أصدر حزب الله بيانًا أكد فيه إنه قصف تل أبيب وحيفا ونهاريا بدفعات صاروخية في هذه العملية .

العالم _ فلسطين

وفيما يلي البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله (10):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 13:00 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 24 تشرين الثاني 2024 م
‏21 جمادى الأولى 1446 هـ

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