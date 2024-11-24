بالفيديوهات .. تل ابيب وحيفا ونهاريا تحت نيران حزب الله

العالم _ لبنان

ويوجه حزب الله منذ صباح اليوم الأحد، عملية إطلاق صاروخي واسع، استهدف بها شمال ووسط فلسطين المحتلة، في إطار المواجهة المستمرة بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال.

ضربات المقاومة على تل أبيب وحيفا ونهاريا

وفي ساعات الظهيرة، أطلق حزب الله رشقة صاروخية قوامها 10 صواريخ، طالت وسط فلسطين المحتلة، وتحديداً مدينة "تل أبيب الكبرى"، وضواحيها.

منطقة إلعاد شرقي تل أبيب

وبالتزامن مع ذلك، أطلق حزب الله رشقة صاروخية أخرى، استهدفت مدينة حيفا المحتلة ونهاريا، فيما أصاب أحد الصواريخ عمارة سكنية في حيفا بشكلٍ مباشر، إضافة لوقوع أضرار جسيمة في نهاريا إضافة لإصابة 3 مستوطنين.

نهاريا

وبالتزامن مع ذلك، تخوض المقاومة معارك التصدي في جنوب لبنان، ضد قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في بلدة الخيام وعدة مناطق أخرى، منذ أيام.