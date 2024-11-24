تفاصيل الغارة الإسرائيلية على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن أحد هذين التحذيرين الصادرين عن المتحدث باسم جيش الكيان، كان قد أصدر بالأمس ولكن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت قد نفذت هذا الهدف في الضربات التي شنتها الطائرات الحربية بعد ظهر هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أنه يسود الهدوء الحذر على الضاحية الجنوبية لبيروت مع غياب مستمر لتحليق الطائرات المسيرة الاسرائيلية في سماء الضاحية وفي سماء العاصمة بيروت.

ونوه مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة البسطة الفوقا في بيروت فقد بلغت هذه الحصيلة حتى هذه اللحظات 29 شهيدا و66 جريحا مشيرا إلى أنه ما زالت أعمال الإنقاذ لرفع الإنقاض مستمرة حتى هذه اللحظات.



وكانت قد عاشت العاصمة اللبنانية بيروت ليلة لا توصف، بعد أن أغارت طيران الإحتلال الإسرائيلي على منطقة البسطة الفوقا، فجر اليوم السبت، بـ5 صواريخ دمرت بناء كاملاً وخلّفت دماراً هائلاً.

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