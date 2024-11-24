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تفاصيل عن هجمات حزب الله النوعية اليوم

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

شنت المقاومةُ الاسلامية في لبنان وللمرّةِ الأولى هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّراتِ الانقضاضيّة على قاعدةِ أشدود البحريّة وأصابت أهدافَها بدقّة. 

العالم _ فلسطين

واستهدفت المقاومة قاعدةَ غليلوت في ‏ضواحي تل أبيب كما استهدفت بعمليّةٍ مركّبة بالصواريخِ والمسيراتِ النوعية هدفاً عسكريّاً في مدينةِ تل أبيب وحقّقت العمليةُ أهدافَها.

كذلك استهدفت المقاومةُ بصليةٍ من الصواريخِ النوعيّة قاعدةَ بلماخيم جنوبيَ مدينةِ تل أبيب محققةً أهدافَها.

وفيما شنت المقاومةُ هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّراتِ الانقضاضيّة على غرفةِ عمليّاتِ مُستحدثة لجيشِ الاحتلالِ في مستوطنةِ المطلة، استهدفت بصلياتٍ صاروخية مستوطناتِ كفار بلوم ومعالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت.

واعترفت أوساطُ الاحتلال بوقوعِ عشرِ إصاباتٍ على الأقل وإصابةِ مبانٍ واندلاعِ حرائقَ في مختلفِ مدنِ ومستوطناتِ الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان مبنى سكني من 5 طوابق مهدد بالانهيار وإجلاء سكانه في حيفا من جراء الصواريخ التي أُطلقت من لبنان؛و أُصيبت نحو 40 سيارة بأضرار جسيمة جداً من جراء الصاروخ الذي سقط في "بتاح تكفا" و ضواحي "تل أبيب".

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