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رئيس بلدية حيفا: الطرقات خالية والمحلات مغلقة ونحن بوضع إقتصادي صعب

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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