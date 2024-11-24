شاهد.. حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى أكثر من44,211 شهيدا

العالم – خاص بالعالم

واستشهد 35 فلسطينيا وأصيب نحو مئة جراء ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

واشارت وزارة الصحة بغزة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى أكثر من اربعة واربعين الف شهيد وما يزيد عن مئة واربعة الاف اصابة

في المقابل أعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة عمليات استهدفت خلالها قوات الاحتلال؛ح حيث دكت كتائب القسام مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مرابض المدفعية في موقع 'فجة' العسكري بصواريخ (مئة وسبعة).



بدورها نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد من استهداف مستوطنة 'إفني حيفتس' جنوب شرق مدينة طولكرم بصليات مكثفة من الرصاص.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي؛ باصابة احد عشر عسكريا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ستة منهم في غزة وخمسة في معارك لبنان.

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