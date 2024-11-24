كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد الشتاء

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مخيم اليرموك لإيواء النازحين، بقرب ملعب اليرموك الذي يعتبر أحد أهم مراكز الإيواء في مدينة غزة بعد أن قام الإحتلال بتهجير آلاف الأسر الفلسطينية من شمال القطاع.

وأشار مراسلنا باسل خير الدين في غزة إلى أن مخيم النازحين قد غرق بمياه الأمطار الليلة الماضية ويحاول الناس تدارك الأمر ويواصلون العمل من أجل منع دخول مياه الامطار الى داخل الخيام منوها بوصول الى داخل الخيام هذه الليلة التي زار فيها فصل الشتاء ضيفا ثقيلا على مخيمات النزوح في شمال قطاع غزة.



ولا تتوقف الصعوبات عند انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إذ يمكن التغلب على تلك الأزمة عبر زيادة عدد الأغطية، على الرغم من شحها في الأسواق وارتفاع أسعارها، بل يتمثل الخطر الحقيقي في ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، والتي يمكنها مع الأمطار إغراق الخيمة الهشة، أو تحطيمها فوق رؤوسنا.



تسبب العدوان في أشكال مختلفة من المعاناة والمخاطر والتحديات التي لا نتمكن من التأقلم معها، أو التغلب عليها، وجاءت التقلبات المناخية لتكمل فصول المعاناة،



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