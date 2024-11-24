الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: إطلاق نحو 200 صاروخ من لبنان تجاه "إسرائيل" منذ الصباح

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :