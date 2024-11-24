الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: إستهدفنا قاعدة شراغا شمال عكا المحتلة بصلية صاروخية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :