الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يشن غارتين على الضاحية الجنوبية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :