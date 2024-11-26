الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يقدم شكوى لمجلس الامن ردا على استهداف العدو لجيشه

لبنان يقدم شكوى لمجلس الامن ردا على استهداف العدو لجيشه
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف كيان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل لجيشه.

العالم _ لبنان

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان، إنها "أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني".

وأوضح البيان أنه في الفترة الممتدة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين بينهم حالات حرجة، بـ"اعتداءات إسرائيلية خطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته في مناطق الماري والصرفند وطريق برج الملوك-القليعة والعامرية في جنوب لبنان".

ودعا "الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701".

واعتبر أن الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل.

وشدد لبنان على أن "استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".

ولفت إلى أن "الاعتداء على الجيش يُعدّ رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلاً من الدبلوماسية".

روابط ذات صلة

صحيفة عبرية: لا يكاد يوجد مبنى سليم في البلدات الحدودية مع لبنان

اتفاق وقف النار فی لبنان.. مماطلة اسرائيلية أم إجبار؟

واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان سيعلن بغضون ساعات

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة