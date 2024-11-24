اليمن يشهد فعاليات واسعة إحياء لأسبوع الشهيد

العالم – المشهد اليمني

ومن ضمن هذه الأنشطة معارض صور الشهداء التي تميزت بعدد من الزوايا التعبيرية عن المناسبة بأسلوب يحاكي الواقع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة في إطار مواجهة العدو الإسرائيلي وحلفائه.

واحتضنت معارض الشهداء في العديد من المحافظات صور شهداء قيادات محور المقاومة ومعركة طوفان الأقصى، والسابقين في قيادة حركة أنصارالله والثورة اليمنية.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج اليمني من صنعاء أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء د.حمود الأهنومي ومن بيروت المحلل السياسي اليمني محمد أبو راس وتناقشهم هذه الأسئلة:

ماذا تعني هذه المناسبة لليمنيين وكيف يقومون بإحياءها؟

هل توجد إحصائيات عن عدد الشهداء في اليمن جراء العدوان الذي تعرضت له لأكثر من ثمان سنوات؟

ما هي الأهداف من إحياء معارض الشهداء؟

ما هي دلالات ومعاني إحياء فعاليات الشهيد في ظل ما تشهده المنطقة اليوم في إطار طوفان الأقصى؟

ماذا يعني الاهتمام بموضوع الشهداء وما أهمية ذلك بالنسبة لليمن وحكومة صنعاء؟

كيف يمكن الحفاظ على قيم وأهداف الشهداء؟

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