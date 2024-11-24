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الفوضى والارتباك يعم الكيان جراء صواريخ ومسيرات المقاومة + فيديو

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم في مدينة القدس المحتلة أن الصواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية أدت إلى الفوضى والارتباك لدى الكيان المحتل إذ فشلت المنظومة الدفاعية بالتصدي لها ما دفع بسلطات الاحتلال مطالبة مئات الآلاف من المستوطنين اللجوء إلى الأماكن المحصنة.

العالممراسلون

وفي اتصال مباشر أكد الزميل خضر شاهين أن من الأبرز في هذا النهار كان إطلاق الطائرات المسيرة منذ ساعات الصباح باتجاه مواقع في الشمال وأيضا حيفا وخليج حيفا، لتدوي صافرات الإنذار على نحو واسع.

وأضاف: وكان الأبرز أيضا إطلاق الصواريخ الخمسة وفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الوسط في تل أبيب الكبرى، والتي قال بأنه اعترض بعضها والبعض الآخر سقط في مناطق متعددة، إضافة لاستهداف هرتسيليا حيث حققت إصابات مباشرة للمباني بالإضافة إلى عدد من الإصابات في المستوطنين.

وبين أنه كان هناك أيضا هروب ومطالبة من الجبهة الداخلية لمئات الآلاف من المستوطنين في منطقة الوسط وفي تل أبيب وغوش دان عند استهدافها بصلية من الصواريخ بمحيط تل أبيب، حيث هرب المستوطنون وهرعوا إلى الأماكن المحصنة.

وأكد استمرار دوي صافرات الإنذار في المناطق الشمالية، في الجليل الأعلى والأسفل وصفد وكرمائيل وصولا إلى حيفا، حيث أدى إطلاق الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة الانقضاضية باتجاه تل أبيب الكبرى ومنطقة الوسط إلى حالة من الفوضى والارتباك، إذ فشلت المنظومة الدفاعية بالتصدي لها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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