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إعلام الاحتلال: إطلاق نحو 340 صاروخ من لبنان تجاه "إسرائيل" منذ الصباح

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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