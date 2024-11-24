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إعلام الاحتلال: صافرات الانذار في يرؤون بالجليل الغربي

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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