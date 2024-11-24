ميقاتي: العدو يكتب بالدم رفضاً وقحاً لجهود التهدئة

العالم – بانوراما

وأضاف ميقاتي أن الاحتلال يكرر انقلابه على النداء الأميركي الفرنسي لوقف إطلاق النار في أيلول، ويكتب مجددا بالدم اللبناني رفضا وقحا للحل الذي يجري التداول بشأنه.

وأوضح ميقاتي أن الحكومة اللبنانية التي عبرت عن التزامها بتطبيق القرار 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، مشددا على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مضيفا أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسيا واقتصاديا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها من بيروت الباحث في العلاقات الدولية د.حسن الزين والكاتب في الشؤون الإقليمية د.مهدي عقيل هذه الأسئلة:

- ميقاتي قال إن الاحتلال يكتب بالدم اللبناني رفضا وقحا للحل الذي يجري التداول بشأنه.. ما دلالات هذا الكلام؟

- لماذا استهدف الاحتلال موقعا للجيش اللبناني في الوقت الذي عبرت الحكومة عن التزامها بتطبيق القرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب؟

- ميقاتي دعا دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.. فهل بإمكان هذه المؤسسات أن تنهض بمسؤولياتها؟

- بوريل أكد أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ سيادة الشعب اللبناني رهينة.. ما رسالة هذا الموقف؟

- نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان.. كيف تقرأون هذه الخطوة؟

- هل سيقود رد حزب الله في عمق الكيان الإسرائيلي إلى ردع الاحتلال؟

- هناك توقعات بأن يسعى نتنياهو إلى التصعيد بشكل أكبر لأنه لايريد التوصل إلى تهدئه وصولا إلى ترجمة مخططة لإيجاد شرق أوسط جديد؟

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