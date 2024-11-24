كتائب القسام تقصف مواقع عسكرية وتشتبك مع قوات الاحتلال بغزة

العالم _ فلسطين

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري عبر منصة “تليغرام” إنها دكت مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما استهدفت كتائب القسام، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور “نتساريم”، بصواريخ “107”.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود، من المسافة صفر، وتمكنوا من إيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي بلاغ منفصل، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل، بقذيفة مضادة للأفراد في شارع الجامعة بحي الجنينة شرقي رفح.

كما استهدفت كتائب القسام آلية عسكرية للاحتلال وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” شمال برج عوض في مدينة رفح، واشتعلت النيران في الجرافة.

وتُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 415 على التوالي، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات والأسرى، ضمن معركة “طوفان الأقصى”؛ والتي أعلن القائد العام لـ “كتائب القسام”، محمد الضيف، انطلاقها يوم 7 أكتوبر 2023 من قطاع غزة.