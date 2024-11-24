الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :