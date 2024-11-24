القبض على 3 أشخاص في الامارات بتهمة قتل الحاخام تسفي كوغان

العالم-الامارات

وبحسب وكالة الأنباء الإمارات فقد "أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".

وأفادت الداخلية الإماراتية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.

وبوقت سابق اليوم، أعلنت تل ابيب، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.

وقالت رئاسة وزراء الاحتلال ووزارة الخارجية، في بيان مشترك يوم الاحد، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء السبت، أن "الحاخام الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".

وادعى أن المعلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغان لحادث "إرهابي"، وتم فتح تحقيق مكثف في الإمارات.