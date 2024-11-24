بالفيديو…حزب الله يعرض مشاهد استهدافه مستوطنة "معالوت"

العالم-لبنان

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة معالوت ترشيحا شمال فلسطين المحتلة".

وأبانت اللقطات لحظة تجهيز راجمة صواريخ، وإطلاق الصواريخ منها، فيما وثقت مشاهد وثقها مستوطنون آثار الدمار التي خلفتها هذه الصواريخ.

وقال حزب الله في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 (بتوقيت لبنان) من اليوم الأحد، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصلية صاروخية".