في أعلى حصيلة عمليات يومية منذ انطلاق "طوفان الأقصى".. حزب الله يصدر 51 بياناً في يوم واحد

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي في حزب الله إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأحد 24 نوفمبر، 51 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي": «

1- في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة بلماخيم (قاعدة أساسية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 140 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وقد حقّقت العملية أهدافها.

2- الساعة 00:05 استهداف مستوطنة كفار بلوم بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 06:30 رداً على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين، وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة، هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وحقّقت العملية أهدافها.

4- الساعة 07:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على غرفة عمليّات مُستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

5- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 08:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة أشدود البحريّة، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة.

8- الساعة 09:10 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 09:10 استهداف مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.

10- صباح اليوم الأحد 24-11-2024 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على المغادرة.

11- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 11:30 استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 12:05 استهداف مستوطنة كِرم بن زِمرا بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 12:10 استهداف مدينة صفد المُحتلّة بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 12:10 استهداف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجويّ والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 12:45 استهداف ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 13:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

20- الساعة 13:05 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

21- الساعة 13:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 13:10 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخية.

23- الساعة 13:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

24- الساعة 13:40 استهداف مستوطنة كفار بلوم، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 13:40 استهداف مستوطنة عمير بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 13:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

27- الساعة 13:50 استهداف مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.

28- الساعة 14:18 استهداف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 14:30 استهداف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 14:30 استهداف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 15:00 استهداف معسكر الـ 100 (معسكر تدريب للقوات البرية) شمال أييليت هشاحر، بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 15:15 استهداف مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخية.

33- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 15:20 استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي شمالي شرق مستوطنة جعتون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصليةٍ صاروخية.

35- الساعة 15:30 استهداف قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

36- الساعة 16:00 بعد رصد ‏تحركات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قوة مشاة إسرائيلية غربي الموقع، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

37- الساعة 16:30 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

38- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

39- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

40- الساعة 16:45 استهداف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.

41- الساعة 16:45 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

42- الساعة 17:15 عند محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

43- الساعة 18:05 استهداف مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

44- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

45- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بصليةٍ صاروخية.

46- الساعة 19:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

47- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصليةٍ صاروخية.

48- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

49- الساعة 20:15 استهداف مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.

50- الساعة 22:00 عند محاولة قوة إسرائيلية التقدم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة القوة الإسرائيلية بصليةٍ صاروخية.

51- الساعة 23:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية».