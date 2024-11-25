مايك والتز: حان الوقت لاتفاق جديد من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط

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وقال والتز في حديث لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن الوقت حان الآن لصياغة اتفاق ما، من شأنه ليس فقط منع تكرار أحداث 7 أكتوبر، بل وتحقيق الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط".

وأشار والتز إلى اتفاقيات "أبراهام" حول تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبين الإمارات والبحرين الموقعة في عام 2020، بمثابة المثال على مثل هذا الاتفاق.

يذكر أن دونالد ترامب، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت يوم 5 نوفمبر الجاري، قد أعلن عن ترشيح النائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي في إدارته المستقبلية التي ستتولى المهام بعد تنصيب ترامب رئيسا في 20 يناير المقبل.