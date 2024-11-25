إيران تفند علاقتها بمقتل حاخام صهيوني بالإمارات

العالم-إيران

وفندت السفارة الإيرانية في دولة الإمارات بشكل قاطع مزاعم تورط إيران في مقتل الحاخام الصهيوني تسفي كوغان مبعوث حركة حاباد اليهودية والذي يحمل الجنسية المولدوفية أيضا.

وأصدرت سفارة إيران في أبوظبي بيانا حول هذا الأمر قالت فيها إن "طهران ترفض بشكل قاطع مزاعم تدخلها في مقتل الحاخام الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام "الإسرائيلي" تسفي كوغان الذي عُثر على جثته اليوم بعدما كان مفقودا منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبوقت سابق اليوم، أعلنت تل ابيب، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات.

وقالت رئاسة وزراء الاحتلال ووزارة الخارجية، في بيان مشترك يوم الاحد، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان صدر باسم الموساد مساء السبت، أن "الحاخام الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة "حاباد" في الإمارات، تسفي كوغان، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".