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طائرات الاحتلال تستهدف المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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