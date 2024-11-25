سورية تحذر: خطر اندلاع حرب نووية يهدد العالم بهذه الحالة..

العالم-سورية

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها: "تواصل الولايات المتحدة الأميركية والغرب الجماعي انتهاج سياسات تقوض الأمن والاستقرار حول العالم، وذلك من خلال استمرار دعمها اللامحدود لكل من نظام زيلينسكي في أوروبا، والكيان الصهيوني في منطقتنا"، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

وتابعت: "إن النهج العدائي للولايات المتحدة الأميركية المتمثل بتحدي القوانين الدولية ونقل الأسلحة المتطورة لأطراف تتحالف معها ينتهك اتفاقيات ومعاهدات ضبط التسلح، وهذا يظهر جلياً في دعمها لنظام كييف ورئيسه المنتهية ولايته لمهاجمة الأراضي الروسية وزعزعة الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم، إلى جانب تزويدها الكيان الصهيوني بالصواريخ الدقيقة لتنفيذ عدوان همجي على سورية ولبنان، ما يؤكد الدور الهدام الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية للإبقاء على هيمنتها.

وقالت: "تُدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الأعمال العدائية التي تدفع بها الولايات المتحدة الأميركية ضد روسيا الاتحادية، وذلك من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية بعيدة المدى بما يسمح لها باستخدامها لشن هجمات في العمق الروسي، الأمر الذي سيدفع بالمنطقة وما حولها إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد، وسيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية تدفع ثمنها جميع شعوب العالم.

وختمت:"تحذر الجمهورية العربية السورية من أن سعي الولايات المتحدة الأميركية لتأجيج الصراع في المناطق المشتعلة وتزويد عملائها في كل مكان بأسلحة متطورة سيفضي إلى دفع منظومة الأمن والاستقرار في العالم نحو الانهيار".