الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي وجوي للاحتلال ضد عدة مناطق في قطاع غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :