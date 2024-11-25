الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صافرات الانذار تدوي في نهاريا وعدة مستوطنات

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :