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كلمة مرتقبة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي بمناسبة اسبوع التعبئة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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