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هآرتس: ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون "اسرائيل" اصيبوا بمرض الجرب

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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