كيف سطرت المقاومة 'اليوم الأشد إيلاما' للعدو الإسرائيلي؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان حسين عز الدين، أن المقاومة الإسلامية في لبنان مسارا تصعيديا بامتياز منذ يوم أمس وحتى فجر اليوم الاثنين، خاصة على مستوى كثافة العمليات العسكرية التي شنتها المقاومة حيث تجاوزت منذ بدء عملية الإسناد والتوغل البري، والتي وصلت الى أكثر من 51 عملية استهدافات المدن داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف مراسل العالم أن المقاومة استهدفت المستوطنات والمعسكرات والقواعد العسكرية، ناهيك عن المواجهات على طول الجبهة الممتدة من القطاع الغربي حتى الشرقي.

وقال المراسل إن المقاومة أطلقت ما يربو على 340 صاروخا حسب وسائل الإعلام العبرية التي أشارت أيضا إلى استهداف 400 صاروخ نوعي ومتوسط المدى، تل أبيب والقواعد الرئيسة للاحتلال.

وذكر مراسلنا أهم القواعد التي استهدفتها المقاومة هي غيلوت مركز الاستخبارات المركزية، وكذلك قاعدة 3200 الاستراتيجية ، وقاعدة بلقاعيم إحدى القواعد الجوية المستهدفة.

كما أشار إلى استهداف مدن ومستوطنات حيفا وميشار وصفد وعكا ، وكريات شمونة ، وسعسع، وميرون ، يرؤون وديشون وكفر بلوم، بوابل من الصواريخ والمسيرات.

وعلى صعيد المواجهات، أفاد مراسل العالم بتدمير 6 دبابات جراء الاشتباكات في القطاع الغربي والشرقي اللبناني لا سيما في بلدة البياضة غرب بلدة شمع حيث دمرت المقاومة 4 دبابات للعدو في هذه النقطة بالاضافة الى تدمير دبابتين في منطقة الخيام التي تشهد محاولة إسرائيلية كثيفة للدخول إليها إلا أن المقاومة المرنة والدفاعات تحول دون تحقيق أهداف الاحتلال.

وتطرق المراسل الى إيقاع مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين، بالإضافة الى تدمير عدد كبير من ناقلات الجنود ومرابط المدفعية المعتدية على الأراضي اللبنانية.

وعن تطورات جنوب لبنان، تعرضت قرى وبلداتها منها قضاء صور، ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل وجزين للاعتداءات الإسرائيلية من خلال الغارات التي شنها الاحتلال خاصة على منطقة صور ، وحوش، وعين بعال، وبلدات الشهابية بالنبطية، الى جانب الزوطرين الشرقية والغربية ، وأنصار ، وزفتة ، بالاضافة الى بلدات وقرى قضاء مرجعيون.

وفشل الاحتلال الاسرائيلي من إحداث اختراق في منطقة خانوق القريبة من مستوطنة إفيفيم ، والتقدم باتجاه مستوطنة عيترون ، ومحاولة التفاف على بلدة عيناتا ، لتطويق المدينة إلا أن المحاولات الإسرائيلية واجهت تصدي المقاومة من خلال المواجهات المباشرة أو من خلال استهداف تجعهم ونقاط تموضعهم وانطلاقهم بالصليات الصاروخية.