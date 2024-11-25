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قائد الثورة: التعبئة تضم مجالات اخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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