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قائد الثورة: الامام الخميني أعاد الثقة للإيرانيين فأسقطوا نظاما دعمه العالم

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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