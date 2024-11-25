المقاومة الإسلامية تستهدف المقر الإداري لقيادة لواء غولاني

العالم- فلسطين المحتلة

وأكدت المُقاومة الإسلاميّة في بيانها صباح اليوم: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 من اليوم الإثنين 25-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

هذا واعترف الاعلام العبري ان 20 صاروخا اطلقت من لبنان الى نهاريا في الجليل الغربي.

وأفادت مصادر طبية في كيان الاحتلال، بوقوع مصاب في نهاريا، جراء سقوط شظايا صاروخ اليوم.

أضرار بأحد المباني في "نهاريا" بعد قصف صاروخي من حزب اللهكما اعترفت الجبهة الداخلية التابعة للكيان الصهيوني، أن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وبلدات في الجليل الغربي بعد قصف صاروخي من حزب الله اليوم الاثنين.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في غلافها: 250 صاروخا أطلقت بالأمس من لبنان، و550 مرة تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق شمال ووسط فلسطين المحتلة.

ويوم امس الاحد اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان أنها شنت وللمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة أشدود البحرية التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كلم وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي مدينة تل أبيب.



وبعملية مركبة بالصواريخ والمسيرات النوعية استهدفت المقاومة هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب محققة إصابة مباشرة.



كذلك كشفت المقاومة عن استهدافها منذ يومين قاعدة بلماخيم جنوبي مدينة تل أبيب وهي قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية ومركز أبحاث عسكري ومنظومة حيتس للدفاع الجوي والصاروخي.