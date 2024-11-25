المركزي الايراني: تم انجاز اعمال كبيرة لمواجهة العقوبات... وتخلينا عن سويفت

العالم - ايران

وفي المؤتمر الحادي عشر لأنظمة البنوك والمدفوعات الحديثة، قال فرزين في حديثه عن علاقات إيران المصرفية مع الدول الأخرى: بما أننا نواجه العقوبات، فقد واجهنا أكبر التحديات في هذا المجال، ولكن بالجهود التي بذلناها تمكنا من الحفاظ على علاقاتنا وعلينا أن نستمر في ذلك.

واضاف فرزين: قمنا بتصميم نظام متعلق بـ ACUMER الذي تم تأسيسه في هذه القارة عام 1974، ورغم أنه لم يكن نشطا للغاية، إلا أننا قمنا في السنوات الأخيرة بتفعيل أمانة هذا الاتحاد من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة في احتواء العقوبات وتعزيز تفاعلاتنا مع دول الهند وباكستان والأعضاء الآخرين.

وقال محافظ البنك المركزي: مهمتنا الأولى كانت إطلاق برنامج مراسلة مصرفية جديد للاعضاء بدلا من SWIFT ، يسمى "ACUMER" الذي يعمل الان وأتاح تبادل كافة المعلومات المصرفية. كما تستخدم فيه معايير السويفت وقد تخلينا عن السويفت، وهذا النظام يعمل منذ 1 تشرين الثاني/اكتوبر ونأمل تطويره.

وأشار إلى تطور التعاون في البريكس وقال: لقد انخفضت تجارتنا مع الأنظمة المالية الغربية والأوروبية كما انخفضت علاقاتنا المصرفية، ونتطلع إلى تطوير العلاقات مع البريكس.

*توسيع التعاون مع مجموعة البريكس

وتابع فرزين: منذ بداية عمل البريكس، عندما كان مقر الأمانة العامة في روسيا، شاركنا في جميع الاجتماعات وحاولنا توسيع تعاوننا مع أعضاء البريكس.واضاف: أن استراتيجية البريكس حتى عام 2025 ترتكز على أربعة محاور تتيح لنا الفرصة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وحدد فرزين المحور الأول بزيادة حصة العملات المحلية في تعاملات أعضاء البريكس وقال: إن الصين وروسيا تحركتا في هذا الاتجاه كما بدأت إيران في اتخاذ خطوات جيدة للتسوية بعملات البريكس.

واعتبر محافظ البنك المركزي تعزيز تعاون الأعضاء في نظام الدفع هو المحور الثاني وقال: تم تصميم نظام دفع جديد في دول البريكس وهو عبارة عن منصة تسوية للمدفوعات عبر الحدود وهو في المرحلة الأولية منصة. يعتمد هذا النظام على العملات المحلية والعملات الرقمية للبنك المركزي ويعتمد برنامج المراسلة الخاص به على DLT مما يساعدنا على إجراء تسوياتنا مع الدول الأخرى بهذه الطريقة.