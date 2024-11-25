الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة: اذا كان محور المقاومة اليوم واسعا فانه سيزداد اتساعا غدا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :