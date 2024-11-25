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حملة اعتقالات بالضفة تطال 22 فلسطينيا بينهم صحفي وجريح

حملة اعتقالات بالضفة تطال 22 فلسطينيا بينهم صحفي وجريح
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

نفذت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين عقب اقتحام عدد من مناطق الضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وشنت حملة اعتقالات طالت ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة وجريح ومسن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم واعتقلت المصور الصحفي عمران خدرج عقب اقتحام منزله.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت 4 مواطنين بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت شابين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت آخر من منزله في بلدة الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل، بينما اعتقلت قوات العدو ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، عقب اقتحام منزليهما في مخيم عقبة جبر، كما اعتقلت شابا من منزله في قرية رمانة غرب جنين.

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